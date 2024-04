Utile a +13% nel primo trimestre. I ricavi arrivano a 263 milioni Nel primo trimestre, Sogefi ha registrato ricavi per 263 milioni, con un risultato operativo in forte aumento a 14,6 milioni e un utile netto cresciuto del 13,5% a 15 milioni. Il Free cash flow è positivo per 30,7 milioni.