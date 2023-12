Wartsila: azienda convoca Rsu, c'è apertura

C'è una piccola apertura nella vertenza Wartsila: oggi l'azienda ha convocato a Rsu per avviare una discussione dopo il tavolo al Mimit. L'incontro, secondo quanto si è appreso, sarebbe stato interlocutorio ma positivo e la Wartsila avrebbe aperto alla possibilità di prorogare per 6 mesi (e non più per tre) gli ammortizzatori sociali. In cambio, avrebbe chiesto ai sindacati una rivisitazione di alcune poste della retribuzione. Una richiesta che avrebbe incontrato a sua volta l'apertura del sindacato. Un nuovo incontro è stato fissato per il 27 dicembre. Per Confindustria l'incontro è giudicato un "elemento positivo".