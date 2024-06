Vola cig a maggio (+36,7%), spinta dalle grandi aziende

L'Inps ha ricevuto a maggio richieste dalle aziende per cassa integrazione e fondi di solidarietà per 47,2 milioni di ore con un aumento del 24% su aprile e del 36,7% su maggio 2023. Lo si legge nell'Osservatorio sulla cassa integrazione nel quale si chiarisce che "gli incrementi registrati sono dettati dalle dinamiche di mercato di alcune grandi aziende che stanno attraversando un momento di profonda riorganizzazione e di riposizionamento nel mercato". Per la cassa integrazione (esclusi i fondi di solidarietà) nei primi 5 mesi sono stati chiesti 216,18 milioni di ore con un aumento del 21,31% sullo stesso periodo del 2023.