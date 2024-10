Vodafone, la transizione gemella importante per 7 italiani su 10

La transizione gemella che integra la transizione ecologica e quella digitale per affrontare le sfide contemporanee in modo coerente e convergente è una strategia ancora poco nota in Italia, ma che - una volta spiegata - viene ritenuta importante da oltre sette intervistati su dieci. È questo il risultato principale del report di Vodafone e Youtrend "Digitale e transizione ecologica: l'opinione degli italiani". Solo per il 17% del campione è completamente o abbastanza chiara la definizione di transizione gemella mentre la quota sale al 61% per la transizione eco e al 70% per la digitalizzazione. Ma una volta spiegato il significato, il 76% del campione afferma di considerare la transizione gemella un elemento importante. Un dato in linea con quello degli altri due temi. Quanto al modo migliore per realizzare la transizione ecologica, il 40% degli intervistati vorrebbe leggi più severe contro l'inquinamento, il 25% ritiene necessario piantare più alberi, mentre per il 13% la soluzione è la digitalizzazione delle imprese e dei processi industriali. "La nostra ricerca dimostra che la scarsa conoscenza di un tema o di un processo non si traduce necessariamente in una sua bassa rilevanza per l'opinione pubblica", ha commentato il founding partner di Youtrend, Lorenzo Pregliasco. "La transizione digitale e quella ecologica, se affrontate con successo, renderanno più competitivo il nostro Paese, garantendoci un futuro sostenibile e inclusivo. È una sfida che coinvolge tutti, cittadini, aziende e istituzioni", ha dichiarato il legal affairs, external affairs & corporate communication director di Vodafone Italia, Antonio Corda.