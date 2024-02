Upb, a famiglie e dipendenti i maggiori benefici in manovra

Nel 2024 beneficiano maggiormente della manovra di bilancio le famiglie, in particolare quelle con lavoratori dipendenti tra i componenti, con benefici netti che ammontano complessivamente a 16,4 miliardi, di cui 3,4 per i soli dipendenti pubblici. Lo si legge in un report dell'Upb. Anche nel 2025 e nel 2026, si legge, i principali beneficiari della manovra sono le famiglie (rispettivamente per circa 6,4 miliardi e 6,9 miliardi), in particolare i dipendenti pubblici. Nel biennio 2024-25, seppure in misura più contenuta, sono destinate risorse nette anche agli interventi e alle finalità di carattere generale (beneficio netto di 4 miliardi). L'impatto netto su imprese e lavoro autonomo, prosegue l'Upb, è invece restrittivo.