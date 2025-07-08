Ue verso la revisione delle norme CO2 auto entro metà del 2026

La Commissione Ue presenterà non prima del secondo trimestre 2026 l'attesa revisione delle norme europee sulle emissioni di CO2 delle auto, che prevedono lo stop dei motori a benzina e a diesel dal 2035. Lo conferma Palazzo Berlaymont, aprendo una consultazione pubblica sulla revisione che dovrebbe sancire il principio di neutralità tecnologica per i carburanti. Su pressione dell'Italia e di altri Paesi Ue Bruxelles, ha acconsentito ad anticipare l'avvio dell'iter di revisione "a fine 2025", ma intende comunque presentare la proposta di regolamento vera e propria solo nel 2026.