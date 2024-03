Ue, 'scadenza per l'esame Ita-Lufthansa resta il 6 giugno'

L'indagine approfondita dell'antitrust Ue sull'operazione Ita-Lufthansa avviata il 23 gennaio scorso "è in corso" e la scadenza per la decisione finale "resta il 6 giugno 2024". Lo fa sapere una portavoce della Commissione europea interpellata sul possibile rinvio del verdetto. Stando alle norme comunitarie sulle fusioni, Bruxelles ha novanta giorni lavorativi per concludere l'istruttoria. Possono poi essere concesse proroghe di 15 giorni e fino a 20 giorni lavorativi su richiesta delle parti. Per un rinvio più ampio Bruxelles dovrebbe adottare la procedura in gergo nota come 'stop-the-clock'.