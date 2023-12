UE, 2,3 mld per rivoluzione energetica globale

Nel corso dei prossimi due anni, la Commissione europea investirà 2,3 miliardi di euro dal bilancio dell'Unione per sostenere la transizione energetica nel nostro vicinato e in tutto il mondo. Lo ha annunciato la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in occasione del lancio dell'impegno globale sulle energie rinnovabili e l'efficienza energetica alla Cop28 a Dubai. I fondi si integrano con l'iniziativa Global Green Bond da un miliardo di euro annunciata a giugno, ha sottolineato von der Leyen, evidenziando che l'Unione europea e i Paesi membri sono impegnati a investire oltre 20 miliardi nella cooperazione energetica solo in Africa.