Testo unico per le rinnovabili domani in Cdm

Un Testo unico per le fonti rinnovabili sarà presentato domani in Consiglio dei ministri dal ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, di concerto con i colleghi della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrilllo, e delle Riforme, Maria Elisabetta Alberti Casellati. Il provvedimento contiene una serie di norme che puntano a semplificare e volocizzare le procedure per le autorizzazioni agli impianti di fonti rinnovabili, e multe salate per gli impianti non autorizzati.