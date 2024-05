Tajani,perplessi su retroattività Superbonus di Giorgetti

Riguardo al superbonus "ho qualche perplessità sulla retroattività dell'ultima proposta del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti": il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani lo ha spiegato alla platea del Family Business Forum in corso a Lecco. "Come Forza Italia vogliamo ascoltare le imprese e le banche per capire se ci sono dei danni o se bisogna intervenire in Parlamento per fare delle proposte, fermo restando l'intervento indispensabile per fermare i danni del superbonus", ha aggiunto Tajani, dubbioso anche sul passaggio dei rimborsi da quattro-cinque a dieci anni che "forse sono troppi".