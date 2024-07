T-shirt da lavoro smart per la sicurezza dei lavoratori (2)

E' "una tecnologia in grado di rendere smart e attivi i dispositivi di protezione individuale ad oggi passivi come ad esempio guanti e caschetti", spiega Lombardi svelando che il sistema si basa su "un polimero sciolto in soluzione acquosa - che può essere 'stampato' su qualsiasi tessuto senza alterarne le caratteristiche, e che fa sì che una maglietta possa diventare un sensore in grado di registrare e trasmettere i parametri vitali senza fili conduttivi". Il docente di medicina del Lavoro dell'Università di Bologna e direttore di Medicina del Lavoro del Policlinico di Sant'Orsola, Francesco Saverio Violante, ha parlato di "una giornata importante per focalizzarci sul ruolo che la tecnologia può avere per fare quel passo in più per la tutela dei lavoratori" e ricordato che "abbiamo un'organizzazione della sorveglianza sanitaria dei lavoratori che sta per compiere 100 anni" ed è basata su visite periodiche mentre con questa tecnologia la salute è monitorata anche nel periodo tra i controlli. "Questo cambia il paradigma della tutela della salute, aprendo scenari interessanti", osserva il professore.