Sindacati soddisfatti andamento Electrolux Professional

Le segreterie nazionali di Fim, Fiom e Uilm hanno espresso "soddisfazione" per i "risultati positivi dell'accordo del 2021, nonostante la criticità del ricorso alla CIGO" di Electrolux Professional, realtà "fortemente radicata in Italia". E per il futuro evidenziano "l'esigenza di rafforzamento del sistema partecipativo, affinché Electrolux Professional aspiri a essere una eccellenza non solo industriale ma anche di relazioni sindacali". Fim, Fiom e Uilm hanno fatto riferimento alla "annuale informatica" di Electrolux Professional, a Vallenoncello (Pordenone) dove sono occupati 997 dipendenti su circa 4.800 occupati nel mondo. E' emerso che "la redditività è in moderata ma costante crescita" e che "proseguono le acquisizioni da ultimo con la giapponese Tosei e la francese Adventys specializzata nella cottura a induzione, comparto di crescente importanza". Per i sindacati il punto di forza è "la completezza della gamma". Invece, "sul futuro pesano le incertezze sull'andamento della domanda di mercato e le difficoltà di approvvigionamento, specie di componenti elettronici. "Proseguono gli investimenti in prodotto e in processo, per sostituire macchinari che stanno diventando obsoleti e sono previsti insourcing per compensare i cali di volumi; grande attenzione è riservata agli obiettivi infortuni zero e emissioni 0". Alla SPM, a Spilamberto (Modena), lavorano circa 100 persone, "cresce il livello dei volumi nel 'frozen' e si investe su mercati non europei che pesano per il 90% del mercato complessivo". Prosegue però "l'utilizzo della Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) e non vi è più ricorso al lavoro in somministrazione salvo casi limitati". A Vallenoncello dopo il crollo di volumi nella fase di covid e la risalita degli ultimi tre anni, "il 2024 è nuovamente in calo". Gli indici per il premio di risultato danno in entrambe le fabbriche risultati soddisfacenti al momento superiori al 90%, in linea con gli ultimi tre anni su un ammontare teorico annuale di 2.289 euro di cui l'80% anticipato mensilmente".