Sciopero della filiera automotive, al via la manifestazione

Sindacati in piazza per lo sciopero nazionale di otto ore degli addetti alla componentistica non metalmeccanica dell'automotive, proclamato unitariamente da Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil, sotto lo slogan "Il settore funziona col nostro lavoro". Sono i lavoratori dei settori gomma plastica, vetro tessile e chimica che chiedono di salvaguardare la filiera - 45mila gli addetti- dalla crisi e dal rischio di ulteriori delocalizzazioni, di mettere in campo ulteriori ammortizzatori sociali e di aprire un tavolo con il governo. In piazza Santi Apostoli a Roma con le categorie previsti anche i segretari generali della Cgil, Maurizio Landini, e della Uil, Pierpaolo Bombardieri, e la segretaria generale aggiunta della Cisl, Daniela Fumarola. Dal palco gli interventi dei segretari generali di Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil, Marco Falcinelli, Nora Garofalo e Daniela Piras.