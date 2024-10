Scattano in Italia a Spagna gli aumenti dei prezzi di Netflix

Scattano oggi in Spagna e in Italia gli aumenti dei prezzi di Netflix. "Mentre cerchiamo di aumentare il coinvolgimento e offrire maggiore valore ai nostri clienti, stiamo anche lavorano per migliorare la nostra monetizzazione perfezionando i nostri piani e i nostri prezzi. L'obiettivo è garantire una gamma di prezzi e progetti per soddisfare le esigenze più diverse. All'inizio del mese abbiamo aumentato i prezzi in alcuni paesi Emea e in Giappone" e oggi "aumentiamo i prezzi in Spagna e in Italia", afferma Netflix nella lettera agli azionisti che ha accompagnato la trimestrale.