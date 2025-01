Roche chiude il 2024 con ricavi record e propone aumento del dividendo

Roche chiude il 2024 con ricavi pari a 60,5 miliardi di franchi svizzeri (64,04 miliardi di euro), in crescita del 7% rispetto all'anno precedente. L'utile netto si attesta a 9,2 miliardi di franchi svizzeri (9,7 miliardi di euro), in calo del 19% principalmente a causa di oneri di svalutazione. Il Cda propone un aumento del dividendo a 9,70 franchi svizzeri. Se approvato dagli azionisti, si tratterebbe del trentottesimo aumento consecutivo della cedola.

Il gruppo farmaceutico svizzero ha registrato un utile operativo core pari a 20,8 miliardi di franchi (22,02 miliardi di euro), in aumento del 14%. Le vendite della divisione farmaceutica sono aumentate dell'8% a 46,2 miliardi di franchi svizzeri, con una forte crescita dei nuovi farmaci. La divisione diagnostica ha registrato una crescita delle vendite del 4% a 14,3 miliardi di franchi svizzeri. La forte domanda di prodotti farmaceutici e di soluzioni diagnostiche ha "più che compensato il calo previsto di 1,1 miliardi di franchi svizzeri nelle vendite legate al Covid-19 e l'impatto dovuto alla perdita dell'esclusiva su alcuni prodotti", spiega una nota.

Per il 2025 previsto un aumento del fatturato e dell'utile core per azione. Previsto anche un ulteriore incremento del dividendo.

Il 2024 è stato un "anno forte per Roche. L'anno scorso abbiamo rafforzato in modo sostanziale la nostra pipeline attraverso l'accelerazione di programmi chiave interni e nuove partnership e acquisizioni, come Poseida Therapeutics per la terapia cellulare in oncologia e nelle malattie autoimmuni. Roche è ben posizionata per la crescita futura", spiega Thomas Schinecker, ceo di Roche.