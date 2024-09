Rea Group di Murdoch valuta l'acquisizione di Rightmove in Gb

Rea Group, la multinazionale australiana dell'impero di Rupert Murdoch specializzata nei siti web per la vendita di proprietà, ha annunciato di considerare un'acquisizione multimiliardaria della britannica Rightmove, il maggiore portale immobiliare online del Regno Unito, le cui azioni questa mattina sono aumentate del 20% sulla Borsa di Londra, facendo salire il valore di mercato della società a 5,3 miliardi di sterline (6,3 miliardi di euro). In un comunicato il gruppo di Murdoch non ha rivelato quanto sarebbe disposto a mettere sul piano per Rightmove, limitandosi a dichiarare che "sta valutando una possibile offerta in contanti e in azioni". La società australiana ha affermato inoltre che "ci sono chiare somiglianze tra Rea e Rightmove in termini di posizione di leader sul mercato nel core business immobiliare".