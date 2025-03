Prosieben crolla in Borsa: dubbi su acquisizioni e margini futuri

Dopo un avvio in lieve rialzo, brusco scivolone per Prosieben in Borsa: il titolo del gruppo tedesco, del quale Mfe-Mediaset è ampiamente il primo azionista, cede a Francoforte il 12% a 5,2 euro dopo report non positivi degli analisti sui conti e dubbi sulla possibile acquisizione delle quote di minoranza di General Atlantic nelle controllate NuCom Group e ParshipMeet Group.

In particolare, Barclays segnala come le stime per il 2025 vedono un margine operativo lordo che dovrebbe essere inferiore rispetto ai 575 milioni del consenso e che la possibile acquisizione delle quote di minoranza di General Atlantic in NuCom Group e in ParshipMeet Group con una possibile emissione di un'obbligazione convertibile obbligatoria, senza la cessione prevista di Verivox e Flaconi, appare contraria alla strategia annunciata.

"Gli investitori si aspettavano cessioni da Prosieben, non fusioni o acquisizioni, quindi questo potrebbe essere giudicato negativamente se non realizzato contemporaneamente alle cessione di Verivox e Flaconi", conclude Barclays.