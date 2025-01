Prezzo del gas in aumento del 2,5% a dicembre per il 'Servizio di tutela della vulnerabilità'

Sale del 2,5% a dicembre il prezzo del gas per i clienti del 'Servizio di tutela della vulnerabilità', regolato dall'Arera. Lo comunica l'Autorità spiegando che per il mese di dicembre, che ha visto le quotazioni all'ingrosso in aumento rispetto a quelle registrate a novembre, il prezzo della sola materia prima gas, per i clienti nel servizio di tutela della vulnerabilità, è pari a 47,59 euro a megawattora.

A dicembre, il prezzo di riferimento del gas per il cliente tipo è 125,22 centesimi per metro cubo, +2,5% su novembre. La variazione è dovuta all'aumento dei prezzi all'ingrosso, che incide sulla spesa per la materia prima.