Prezzo del gas a Amsterdam scende a 32 euro

Dimenticati i recenti timori per gli attacchi alle navi mercantili nel Mar Rosso, il prezzo del gas europeo è sceso ai livelli di fine 2021, prima dello scoppio della guerra in Ucraina. Il contratto Ttf ad Amsterdam ha chiuso l'ultima seduta dell'anno in ribasso del 3,8%, attestandosi a 32,3 euro al megawattora.