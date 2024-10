Poste partner per la logistica ai giochi Milano Cortina 2026

Poste Italiane entra nella squadra dei giochi olimpici e paralimpici Milano Cortina 2026 come premium logistics partner. L'accordo con il comitato organizzatore di Milano Cortina 2026: è stato siglato alla Casina Poste, all'interno del parco fluviale del Tevere, spazio oggetto di una recente opera di riqualificazione, dedicato allo sport e al tempo libero. Poste - è stato spiegato - "metterà a disposizione della fondazione, degli atleti, delle federazioni e degli altri partner, il proprio know-how gestendo il trasporto e la logistica di tutti i beni, le attrezzature e i materiali necessari per il successo dell'evento presso le sedi olimpiche e paralimpiche" con una collaborazione che "nasce in nome dei valori dello sport e mira al sostegno dei Movimenti legati al grande evento". L'azienda sarà "un alleato fondamentale", sottolinea Andrea Varnier, ceo di Milano Cortina 2026. "Siamo orgogliosi di dare il benvenuto al gruppo Poste Italiane, da sempre vicino al mondo dello sport e che è sinonimo di storia e tradizione ma anche di visione, futuro e innovazione", commenta il presidente della Fondazione Milano Cortina 2026, Giovanni Malagò. "Abbiamo aderito con entusiasmo", dice l'a.d. di Poste Matteo Del Fante; ed il dg Giuseppe Lasco evidenzia: "Poste Italiane avrà ancora una volta l'opportunità di esprimere la sua storica capacità di azienda di sistema".