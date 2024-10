Polo strategico nazionale sostituisce Iorio come consigliere

"L'assemblea di Polo Strategico Nazionale, tenutasi ieri in data 18 ottobre 2024, ha deliberato all'unanimità dei soci la revoca con effetto immediato del consigliere Paolino Iorio, precedentemente nominato nel Consiglio di amministrazione di Polo Strategico Nazionale su designazione del socio Sogei". Lo si legge in una nota secondo cui, "in sua sostituzione è stato nominato il consigliere Maurizio Stumbo". Il Polo Strategico Nazionale è la società partecipata da Tim, Leonardo, Cassa Depositi e Prestiti e Sogei che ha come mission la realizzazione e la gestione di un'infrastruttura cloud indipendente, per garantire la sicurezza nella gestione di dati e applicazioni della Pubblica Amministrazione italiana.