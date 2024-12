AleAnna Energy completa fusione con Swiftmerge e debutta al Nasdaq

L'azienda energetica italiana AleAnna completa la fusione tra Swiftmerge Acquisition Corp, una Special Purpose Acquisition Company, e AleAnna Energy.

Lo si legge in una nota secondo cui in concomitanza con il completamento della Business Combination, Swiftmerge ha cambiato il proprio nome in AleAnna e partire dall'apertura delle contrattazioni del 16 dicembre 2024, le azioni ordinarie di Classe A e i warrant di AleAnna inizieranno a essere negoziati sul Nasdaq Capital Market.

La transazione è stata approvata all'unanimità dal consiglio di amministrazione di Swiftmerge ed è stata approvata dall'assemblea generale straordinaria degli azionisti di Swiftmerge il 12 dicembre.

Gli ex azionisti di AleAnna Energy hanno trasferito il 100% delle loro partecipazioni nella società risultante dalla fusione. Prima dell'esecuzione dell'Accordo e del Progetto di Fusione, datato 6 giugno 2024, gli azionisti di AleAnna Energy hanno versato oltre 60 milioni di dollari in contanti, portando l'investimento totale della società a quasi 175 milioni di dollari.

L'apporto di capitale ha consentito il completamento del collegamento del giacimento di Longanesi e l'acquisizione dei primi asset di gas naturale rinnovabile, finalizzati nel terzo trimestre del 2024.

La società sarà guidata da Marco Brun in qualità di Chief Executive Officer, coadiuvato da un team esecutivo esperto e altamente qualificato. Il Consiglio di Amministrazione sarà composto da Graham van't Hoff, William Dirks, Marco Brun, Duncan Palmer e Curtis Hébert.