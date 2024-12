Morto Isak Andic, fondatore e proprietario di Mango. È scivolato in un burrone durante un’escursione

Barcellona, 14 dicembre 2024 – Il fondatore e proprietario del noto marchio di moda Mango, il 71enne Isak Andic, è morto oggi dopo essere precipitato nel vuoto nelle grotte di Montserrat nella località di Colibatò, in Catalogna. L'imprenditore, appassionato di montagna ed escursionismo, era impegnato in un'escursione con la moglie e il figlio, quando è scivolato in un burrone, cadendo da un'altezza di 150 metri. È stato il figlio a dare l'allarme intorno alle 13 al servizio di emergenza del 112, che ha attivato le squadre di soccorso con gli elicotteri. Tuttavia al loro arrivo per Andic non c’era più nulla da fare.

Non era la prima volta che Andic affrontava quel percorso. Secondo quanto spiegato dal figlio, l’imprenditore era avanti ai familiari quando questi hanno sentito rumore di pietre franate e hanno visto l’uomo cadere nel vuoto, senza riuscire ad aggrapparsi. Le unità di montagna sono riuscite a recuperare il corpo senza vita dell'imprenditore intorno alle 15.30 per trasferirlo all'Istituto di medicina legale della Catalogna, dove sarà sottoposto ad autopsia.

Le grotte di Montserrat erano anticamente utilizzate per lo sfruttamento del salnitro, ma le loro forme organiche e ondulate ispirarono Antoni Gaudí per opere come la Sagrada Familia.

Chi era Isak Andik

Figura di spicco nell’imprenditoria spagnola, Andic era considerato l’uomo più ricco della Catalogna e una delle principali fortune di Spagna, con un patrimonio stimato di oltre 4,2 miliardi di euro, in crescita di 1,8 miliardi nell’ultimo anno.

Di origini turche, era giunto in Spagna da adolescente, aprendo il suo primo negozio al Paseo de Gracia, a Barcellona. Nel 1984 aveva creato il marchio Mango, divenuto nel tempo un punto di riferimento a livello mondiale della moda low cost, contribuendo – insieme al concorrente Zara – alla diffusione della fast fashion in Europa.

"Isak è stato un esempio per tutti noi – ha dichiarato il consigliere delegato della compagnia, Toni Ruiz, in una nota –. Ha dedicato la sua vita al progetto di Mango, lasciando un'impronta indelebile grazie alla sua visione strategica, alla sua leadership ispiratrice e al suo impegno incrollabile nei valori dei quali ha impregnato la nostra compagnia". "La sua eredità riflette gli esiti di un progetto imprenditoriale segnato dal successo, anche per la sua qualità umana, la sua vicinanza e la cura e l'affetto, che in ogni momento ha trasmesso a tutta l'organizzazione", ha inoltre scritto Ruiz nel testo, con l'impegno a "vegliare perché Mango continui a essere il progetto ambizioso del quale Isak si sentiva orgoglioso".