Panetta, lavoriamo per rafforzare il sistema finanziario

"La Banca d'Italia continua a lavorare per rafforzare il sistema finanziario, per accrescerne la capacità di affrontare i rischi che possono emergere dalla transizione digitale, in una fase dominata dall'innovazione tecnologica". E' quanto scrive il governatore Fabio Panetta nella lettera che introduce l'aggiornamento del piano strategico 2023-2025 della banca. "Nell'esercizio delle nostre funzioni - si legge - operiamo per promuovere la transizione energetica e ambientale, ponendo le condizioni per la digitalizzazione dei processi aziendali e dei servizi resi alla collettività. Siamo convinti della necessità di valorizzare il ruolo della banca sul territorio e di dover riservare particolare attenzione allo sviluppo del nostro capitale più importante: le persone, le loro competenze e conoscenze e la loro dedizione al lavoro". "Esempi concreti di questo cambiamento sono rappresentati dalla costituzione dell'Unità Euro digitale e dall'approfondimento delle tecniche di intelligenza artificiale generativa. Sfide, queste ultime, che richiedono professionalità, impegno e determinazione, ma anche una riflessione critica, soprattutto sui profili etici" ha aggiunto.