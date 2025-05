Veronafiere: utile record e crescita nel bilancio 2024, approvato il Piano 'One'

Ricavi in crescita, utile record e rafforzamento della posizione finanziaria nel bilancio consolidato 2024 di Veronafiere, approvato oggi all'unanimità dall'assemblea dei soci. Si tratta del miglior bilancio di sempre nella storia dell'ente espositivo, sia a livello di Gruppo che per la capogruppo. Risultati che confermano il pieno rilancio dell'attività fieristica e l'efficacia della nuova traiettoria strategica avviata con il Piano 'One' Veronafiere 2024-2026.

I ricavi consolidati raggiungono i 125,5 milioni di euro, con un incremento di 5 milioni rispetto ai 120,5 milioni del 2023. L'Ebitda si attesta a 25,8 milioni di euro (+3,5 milioni), con una crescita 15,7%. Il risultato netto di Gruppo rileva un utile di 9,5 milioni di euro a fronte dei precedenti 3,8 milioni del 2023, con un incremento del 150%.

Significativi anche i risultati della capogruppo Veronafiere SpA: ricavi a 101,5 milioni di euro (+7,8%), Ebitda a 20 milioni (+37%), utile netto di 9,2 milioni di euro, quasi quadruplicato rispetto ai 2,3 milioni del 2023. Dal punto di vista patrimoniale, la gestione del capitale circolante ha evidenziato un significativo efficientamento, con una riduzione dei crediti verso clienti pari a 4,2 milioni e degli altri crediti per 8,3 milioni. L'indebitamento finanziario netto si è sensibilmente ridotto, passando da -17,9 milioni a -6,4 milioni.

Al termine, l'assemblea ha confermato all'unanimità Federico Bricolo presidente di Veronafiere per il triennio 2025-2028. Nominato anche il nuovo cda, con Romano Artoni, Marina Montedoro, nuova vicepresidente, Barbara Ferro, Désirée Zucchi, Silvia Nicolis, Alfonso Sonato.