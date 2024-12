Orsini, 'bene allo stop per i revisori Mef, era ingiustizia'

"Apprezzo molto il sostegno dato in questa legge di Bilancio agli imprenditori, a partire dal tema dell'Ires premiale, che per noi era centrale, ma soprattutto alla modifica migliorativa dell'articolo 112 che per noi era un'ingiustizia". Così il presidente di Confindustria Emanuele Orsini, nel suo intervento alla conferenza nazionale dell'export e dell'internazionalizzazione delle imprese a Milano, presso l'università Bocconi. Il riferimento, oltre all'Ires, è alla rimozione in manovra dell'obbligo di revisori del Mef nelle società che percepiscono contributi pubblici. "Grazie da tutti gli imprenditori qui presenti", aggiunge.