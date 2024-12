Ocse, disoccupazione Italia ancora in calo, 5,8% ad ottobre

Il tasso di disoccupazione nella zona Ocse è rimasto stabile al 4,9% ad ottobre 2024. Rispetto al mese di settembre, precisa in una nota l'organismo internazionale con sede a Parigi, il tasso di disoccupazione è rimasto invariato in 19 Paesi Ocse. E' invece diminuito in 7 Paesi e aumentato in 5 altri. Cinque Paesi Ocse registrano un tasso di disoccupazione inferiore al 3%. Nell'Unione europea e nella zona dell'euro, il tasso di disoccupazione di ottobre è rimasto a livelli storicamente bassi, rispettivamente al 5,9 % e al 6,3 %. In Italia, il dato è continuato a scendere, al 5,8%, ad ottobre. Sempre in Italia, precisa l'Ocse, il calo cumulato del tasso di disoccupazione da ottobre 2023 raggiunge due punti percentuali, il tasso più basso dall'inizio della serie nel gennaio 1983, sottolinea l'Ocse.