Non retrocedo sulla tassazione bancaria, Meloni Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni dichiara che l'ipotesi di tassare l'extragettito delle banche non ha intento punitivo, ma è un intervento dello Stato per ottenere un gettito inferiore ai 3 miliardi. Modifiche possibili per raggiungere questo obiettivo.