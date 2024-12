Natale: spesa media di 126 euro per famiglia tra cena della Vigilia e pranzo

Per la cena della Vigilia e il pranzo di Natale si spenderanno, a casa o al ristorante, una media di 126 euro a famiglia, per un totale di circa 3,5 miliardi di euro di cui 500 milioni per il ristorante. È quanto emerge dal consueto sondaggio sui consumi alimentari del Natale Fiesa Confesercenti-Ipsos.

Secondo il sondaggio il 59% delle famiglie inviterà ospiti per la cena del 24 e il 58% per il pranzo di Natale, più di otto italiani su dieci trascorreranno le festività a casa propria o di parenti, l'83% per la Vigilia e l'81% per il pranzo di Natale. C'è anche, però, un 8% che festeggerà a casa di amici, in entrambe le occasioni.

Si calcola che saranno oltre 4,5 milioni le presenze al ristorante: 1,9 milioni per la sera della Vigilia, cui si aggiungono altri 2,6 milioni circa in occasione del pranzo del 25 dicembre, per una spesa complessiva intorno ai 500 milioni di euro.

Per la giornata di Natale, si assiste ad una lieve riduzione della quota di chi festeggia in un ristorante o in un altro pubblico esercizio, quest'anno al 7% contro il 9% dello scorso anno. Resta stabile, invece, al 2% chi celebra in una location affittata per l'occasione.