Piazza Affari in calo: Ftse Mib giù dello 0,45%, Iveco sotto pressione

Procede in calo Piazza Affari dopo oltre mezz'ora di scambi, con l'indice Ftse Mib in ribasso dello 0,45% a 40.173 punti e lo spread tra Btp e Bund tedeschi in rialzo a 102,2 punti, con il rendimento annuo italiano in calo di 1,5 punti al 3,69% e quello tedesco di 2,3 punti al 2,67%.

Sotto pressione Iveco (-5%) dopo la trimestrale con ricavi e utile in calo, ma la conferma delle stime sull'intero esercizio. Allo studio anche lo scorporo della divisione veicoli militari (Idv), su cui ha manifestato il proprio interesse Leonardo (+3,5%). Proprio Idv nel trimestre ha visto salire i propri ricavi di oltre il 30% a 278 milioni.

Deboli Tenaris (-2,31%), Prysmian (-1,63%), Unicredit (-1,53%), Banco Bpm (-1,5%) e Pirelli (-1,4%), fresca di trimestrale e in assenza di un accordo sulla governance con i soci cinesi di Sinochem. In calo anche Cucinelli (-0,9%) e Moncler (-0,86%).

Brillante Hera (+1,64%) all'indomani della trimestrale, tengono Tim (+0,36%), Ferrari (+0,34%) e Snam (+0,24%). In calo invece Eni (-1,06%) penalizzata dal calo del greggio insieme a Saipem (-1,45%).