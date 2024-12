Natale da record per la montagna Fvg: 70mila ingressi e crescita del 35,5%

"Complici il meteo favorevole e l'ottima condizione delle piste predisposte dai tecnici di PromoTurismoFVG, quello 2024 è un Natale da record per la montagna del Fvg, con circa 70mila primi ingressi tra 24 e 28 dicembre nei sei poli regionali, con una crescita del 35,5 per cento rispetto alla scorsa stagione". Lo ha detto oggi l'assessore regionale alle Attività produttive e Turismo, Sergio Emidio Bini.

"Questi numeri - ha aggiunto - fotografano la grande attrattività della montagna del Friuli Venezia Giulia, frutto dell'importante lavoro svolto negli ultimi anni dall'Amministrazione regionale e da PromoTurismoFVG in termini di promozione delle località, potenziamento della ricettività locale e innalzamento della qualità dell'offerta sulla neve e durante tutto l'anno".

Nel dettaglio, durante il periodo natalizio si sono registrate le seguenti presenze: Forni di Sopra e Sauris 3.787; Piancavallo 13.877; Sappada 5.636; Sella Nevea 2.797; Tarvisio 23.444; Zoncolan 19.916.

"In tanti - ha concluso Bini - hanno scelto di trascorrere la giornata sulle piste anche a Natale, con oltre 6mila primi ingressi il 25 dicembre. Abbiamo dati incoraggianti anche per il weekend in corso, che confermano un trend di forte crescita di tutta la montagna regionale".