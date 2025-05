Maurizio Landini: Importanza dell'informazione sui referendum

"C'è un problema di scarsa informazione. Finora le tv e i giornali non hanno fatto un'informazione, tante persone non sanno che c'è il referendum", "oggi siamo qui perché è importante informare le persone visto che non tutti lo stanno facendo. C'è una parte di Paese che non sa che ci sono i referendum". Lo ha detto il segretario della Cgil, Maurizio Landini, coi giornalisti al mercato di piazzale don Baroni a Lucca, prima tappa toscana oggi per invitare a votare Sì ai cinque referendum su lavoro e cittadinanza dell'8-9 giugno. "E' importante esser qui, parlare per ricostruire una partecipazione, una democrazia".