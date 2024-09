Musumeci, ci avviamo a obbligo di polizze clima sulle case

Nel disegno di legge sulla ricostruzione "abbiamo messo la necessità - non abbiamo ancora parlato di obbligo ma ci avvieremo verso questa conclusione - anche per le famiglie e i cittadini di sottoscrivere una polizza assicurativa contro i rischi naturali". Lo dice il ministro per la protezione civile , Nello Musumeci, all'Insurance high-level conference dell'Ania. Musumeci dice di immaginare le polemiche, "si fa presto a parlare di nuova patrimoniale sulla casa quando sarà affrontato il tema della polizza", ma - domanda - "è più utile tutelare il mercato immobiliare o il bene della propria vita e di quella dei propri cari?"