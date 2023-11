Minibond da 4 milioni, Agenzia Up! con Sella e Mcc

L'Agenzia Up!, specializzata nella realizzazione di campagne ed eventi, ha emesso un mini-bond da 4 milioni di euro per sostenere lo sviluppo del proprio piano industriale mediante l'acquisizione della società Tekmar. Banca Sella e Mediocredito Centrale hanno agito come anchor investor, sottoscrivendo ciascuno 2 milioni di euro dell'emissione. Sella, tramite la sua divisione di Corporate & Investment Banking, ha assistito Up! in qualità di arranger dell'operazione e advisor finanziario esclusivo dell'emittente. L'emissione obbligazionaria, della durata di 6 anni, permetterà ad Up! di ampliare l'offerta di servizi. Il gruppo sarà, inoltre, in grado di rafforzare ulteriormente le attività commerciali e acquisire nuove importanti commesse, grazie all'incremento delle dimensioni della sua struttura organizzativa.