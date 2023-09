Milano chiude in parità, Ftse Mib +0,05% La seduta di scambi alla Borsa di Milano si è chiusa in equilibrio. Il Ftse Mib è rimasto a 28.888 punti (+0,05%). Alcune azioni hanno guadagnato, altre hanno perso. Fra queste ultime, Amplifon (-3%), Porte (-1,12%) e Stm (-1,03%). Fra i titoli in rialzo, Stellantis (+1,7%), Ferrari (+1,38%), Leonardo (+1,3%) e Tim (+1%).