"Il Mef ha ricevuto in data odierna i rilievi della Commissione europea in merito all'acquisizione di una percentuale di Ita Airways da parte di Lufthansa. Il Mef continuerà a lavorare sul dossier al fine di presentare nel più breve tempo possibile i rimedi per giungere a una positiva soluzione della questione". Lo si legge in una nota del ministero dell'Economia.