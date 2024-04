L'utile netto di Acea a 294 milioni, dividendo di 0,88 euro

L'assemblea degli azionisti Acea ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2023 che evidenzia un utile netto di 294 milioni e ha deliberato il pagamento di un dividendo di 0,88 euro per azione. L' Ebitda è in crescita del 7% a circa 1,4 miliardi (1.391 milioni) di cui l'87% deriva dai settori regolati. Gli investimenti raggiungono 1.143 milioni di euro (+9%) e sono destinati per circa l'88% alle attività regolate. "Nel 2023 il gruppo ha conseguito risultati economici solidi e in crescita grazie agli investimenti realizzati, focalizzati principalmente nei business regolati, all'efficienza operativa e gestionale, mantenendo al contempo un'adeguata disciplina finanziaria" commenta l' amministratore delegato di Acea, Fabrizio Palermo, sottolineando che "tali risultati non solo hanno permesso di rivedere al rialzo, rispetto allo scorso anno, il dividendo approvato oggi dall'Assemblea, ma rappresentano anche una base concreta per attuare gli obiettivi strategici del piano industriale recentemente presentato al mercato". La presidente di Acea Barbara Marinali ha messo in evidenza che "nel 2023 è proseguito l'impegno nello sviluppo e nella realizzazione di infrastrutture sicure e sostenibili volte a soddisfare i bisogni dei cittadini che da sempre il Gruppo pone al centro del suo operato per garantire un servizio pubblico di qualità nei territori in cui opera. L'obiettivo è quello di coniugare nella gestione tradizione e innovazione, avvalendosi di tecnologie all'avanguardia che permetteranno di consolidare l'eccellenza operativa e di realizzare importanti opere a servizio del Paese".