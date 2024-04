Lo spread Btp-Bund chiude la seduta in flessione di un punto base, a quota 136, mentre salgono i rendimenti dei titoli di Stato in tutta l'Eurozona dopo che il dato sull'inflazione americana ha dimostrato che la lotta delle banche centrali al rialzo dei prezzi non è ancora vinta. Il rendimento del decennale italiano è salito di cinque punti base al 3,79%.