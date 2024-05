Levi (Iliad), '24 mesi al top per crescita clienti'

"Domani renderemo noti i risultati del primo trimestre e posso dire che per il 24esimo trimestre di fila siamo leader nella crescita degli utenti in Italia". L'ad di Iliad Italia, Benedetto Levi, alla vigilia del cda sui conti del trimestre, fa il punto. "Oggi siamo una community con oltre 11 milioni di utenti, oltre 6mila punti vendita in Italia e oltre 14 milioni di unità immobiliare coperti dalla nostra fibra Ftth", aggiunge Levi. Iliad, dopo Vodafone, non ha altre prede nel mirino. "Come abbiamo detto sin dall'inizio dell'arrivo sul mercato, abbiamo dimostrato di essere un investitore di lungo termine e vogliamo continuare su questa strada. Se ci saranno occasioni le guarderemo, ma a oggi la strategia industriale è di continuare sulla nostra strada" risponde l'ad di Iliad Benedetto Levi e "per ora continuiamo a farlo da soli", aggiunge. La vendita di NetCo a Kkr e l'operazione tra Vodafone e Fastweb sembrano aprire una nuova fase di consolidamento del settore delle Tlc ma "è difficile dire come sarà il mercato da qui a 15-18 mesi". "Quello che posso dire è che le nostre basi sono solide per una crescita organica. Vogliamo crescere molto non solo sul mobile ma anche nella fibra ottica. Vediamo come si muoverà mercato", conclude senza prendere posizione.