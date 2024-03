La Camera approva la mozione della maggioranza sull'automotive

Nell'Aula della Camera viene approvata la mozione presentata dalla maggioranza sull'Automotive, che chiede tra l'altro al governo di decidere strategie con Stellantis. Anche questa, così come quella dell'opposizione, è stata votata per parti separate. Ma ha ricevuto il via libera nel suo complesso. Nell'Aula della Camera approvata anche solo una parte della mozione unitaria di Pd-M5S -Avs sull'Automotive, dove si chiede che Stellantis resti in Italia.