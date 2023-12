Italgas e Tokyo Gas, Rete del Futuro in Accordo

Italgas e Tokyo Gas Network hanno sottoscritto un Protocollo d'Intesa presso l'Ambasciata Italiana a Tokyo per avviare una collaborazione nelle aree strategiche della distribuzione del gas e tesa allo sviluppo di progetti comuni. "Crediamo molto nel confronto e nella cooperazione a livello globale", ha dichiarato Paolo Gallo, Amministratore Delegato di Italgas. "In particolare - ha aggiunto - con organizzazioni che, come noi, credono che l'innovazione tecnologica sia il motore del proprio percorso di crescita". L'accordo è stato sottoscritto a Tokyo da Paolo Gallo, CEO di Italgas, e Kunio Nohata, Director e Chairperson of the Board di Tokyo Gas Network. "Questo MoU riveste grande importanza per l'ulteriore sviluppo della cooperazione economica tra Italia e Giappone nel campo energetico, un settore strategico per la prosperità delle nostre economie e il futuro delle nostre società", ha affermato Gianluigi Benedetti, Ambasciatore d'Italia a Tokyo. "Siamo molto onorati di firmare questo MoU. Attraverso questo accordo, intendiamo stabilire una collaborazione in diverse aree, compresa la neutralità carbonica e la gestione dei disastri sismici, lavorando insieme per sviluppare l'attività di distribuzione del gas di entrambe le aziende", ha dichiarato Satoru Sawada, CEO di Tokyo Gas Network.