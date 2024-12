Ipotesi intervento governo in manovra per aziende automotive

Il governo starebbe valutando un intervento a sostegno delle aziende dell'automotive da inserire nella manovra. E' quanto confermano diverse fonti di maggioranza. Quello al quale si starebbe lavorando - viene spiegato - sarebbe un sostegno alle aziende e non incentivi all'acquisto di auto. In ogni caso si tratterebbe di misure circoscritte, considerate le poche risorse a disposizione. Già qualche settimana fa il ministro per le Imprese e il Made in Italy, Adolfo Urso, aveva assicurato che in manovra sarebbero arrivati nuovi fondi per la filiera dell'automotive.