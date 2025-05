Borse asiatiche in rialzo: segnali positivi dai negoziati commerciali

Seduta in rialzo in Asia, le Borse recuperano dopo il crollo di aprile grazie ai segnali di progresso nei negoziati commerciali, mentre la recente forza delle valute della regione ha contribuito ad attirare i flussi esteri di investimenti. I big della tecnologia, tra cui Tencent (+1,84%), Alibaba (+0,6%) e Meituan (+2,16%), sono stati tra i migliori, in attesa delle trimestrali previste per la prossima settimana. Tokyo ha chiuso in rialzo dello 0,41%, Shenzhen dell'1,14%, Shanghai sale dello 0,38% e Hong Kong dello 0,53 per cento.

La conferma dell'avvio dei colloqui commerciali tra Stati Uniti e Cina nel fine settimana e la notizia secondo cui gli Stati Uniti sarebbero in procinto di annunciare un accordo con il Regno Unito hanno alimentato l'ottimismo sul fatto che la guerra dei dazi sia entrata in una fase di attenuazione.