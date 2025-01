Invimit SGR avvia la vendita di 11 appartamenti di lusso a Roma, fronte Colosseo

Invimit SGR, società partecipata al 100% dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, comunica che, a partire da lunedì 27 gennaio, si aprirà la procedura competitiva per la vendita di 11 appartamenti di lusso situati nel prestigioso complesso residenziale "Ludus Magnus", nel cuore di Roma, fronte Colosseo.

Il complesso, costruito negli anni '60, si compone di tre corpi principali, ciascuno con spazi verdi, cortili interni e terrazze panoramiche. "Gli appartamenti in vendita - viene precisato - si trovano nei Corpi B, affacci su via Labicana, sul Parco del Colle Oppio e su una corte interna con vista Colosseo, e G, con ingresso su via Labicana e via San Giovanni in Laterano.

Oltre agli appartamenti, ciascuno dotato di box/posto auto e magazzino, sono messi in vendita quattro magazzini e tre posti auto".

La vendita avverrà tramite asta, nel pieno rispetto delle procedure di trasparenza adottate da Invimit SGR SpA, ed è quindi totalmente estranea da procedimenti giudiziari. Gli annunci saranno pubblicati a partire da lunedì 27 sia sul portale del Consiglio Nazionale del Notariato che sul sito ufficiale di Invimit.

Le offerte vincolanti di acquisto dovranno pervenire entro e non oltre il 27 febbraio 2025, alle ore 17.00.