Inps, a febbraio 46,5 milioni ore cig, +13% sull' anno

Le ore di cassa integrazione complessivamente autorizzate dall'Inps a febbraio sono state 46,5 milioni, il 5,3% in meno rispetto a gennaio (49,1 milioni) ed il 13,0% in più rispetto a febbraio 2023,. LO fa sapere l'Inps che oggi ha pubblicato l'Osservatorio sulla cassa integrazione. Le ore di cassa integrazione ordinaria autorizzate a febbraio 2024 sono state 28,3 milioni (+17,3% su gennaio, +64,7% sull'anno). Le ore di cassa integrazione straordinaria autorizzate a febbraio 2024 sono state 17,3 milioni (di cui 10,1 per solidarietà) con un -27,0% sul mese e un -22,8% sull'anno. Gli interventi in deroga registrano valori assoluti residuali: nel mese di febbraio 2024 sono stati pari a zero ore, nel mese precedente erano stati pari a 134mila ore (92mila ore a febbraio 2023). Il numero di ore autorizzate a febbraio 2024 nei fondi di solidarietà è pari a 0,9 milioni e registra un calo del 22,5% rispetto a gennaio e del 38,2% su febbraio 2023.