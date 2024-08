Inflazione turistica +4,1% luglio ma Italia meglio dell'Ue

Nel mese di luglio Demoskopika stima un tasso di inflazione turistica in aumento dello 0,8% su base mensile e del 4,1% su base annua. Crescono su base tendenziale i prezzi dei pacchetti turistici (da 13,8% a 19,5%), dei servizi ricettivi e della ristorazione (da 4,2% a 4,3%) e dei servizi ricreativi e culturali (da 2,4% a 3,8%). Per contro, risultano in ulteriore rallentamento i servizi di trasporto (da -1,4% a -2,2%). L'inflazione turistica acquisita per il 2024 è pari al 4,5%. La dinamica dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo turistico (Ipcat) per l'Italia fa registrare a giugno 2024, su base annua, un aumento del 4,0% (stabile rispetto al mese di maggio 2024, +3,9%) a fronte del dato dell'Unione Europea pari al 4,9%.