Il gruppo Miroglio acquista Trussardi da QuattroR

Il gruppo Miroglio ha finalizzato l'acquisizione di Trussardi da QuattroR nell'ambito di un'operazione di ristrutturazione che si è posta l'obiettivo di valorizzare il marchio e garantire la continuità industriale della casa di moda. Trussardi, si legge in una nota, entrerà a far parte del gruppo Miroglio come brand indipendente mantenendo la sede a Milano. Il perimetro dell'operazione include una rete di 15 punti vendita posizionati strategicamente in Italia, l'archivio storico e i diritti di licenza, che estendono la visibilità e l'influenza del marchio in svariati settori. Miroglio intende valorizzare il marchio milanese oltre i confini della moda, offrendo prodotti e servizi che incarnino la sua essenza anche nel mondo del lifestyle. Trussardi adotterà una strategia di crescita multicanale, con particolare attenzione ai mercati dell'Italia, dell'Est Europa e del Medio Oriente, dove il brand gode di una solida reputazione. "Siamo orgogliosi di annunciare l'acquisizione di Trussardi, un passo fondamentale nella nostra strategia di crescita e diversificazione di portafoglio. Trussardi, con il suo patrimonio unico e il forte appeal nel segmento premium, rappresenta un'icona dell'heritage italiano", ha dichiarato Alberto Racca, ad di Miroglio, gruppo integrato della moda che già possiede nove brand di abbigliamento. "Intendiamo valorizzare la combinazione di eleganza e versatilità che da sempre contraddistingue Trussardi in tutte le sue espressioni, con lo sguardo rivolto verso lo stile di vita e i valori del cliente contemporaneo. Inoltre, l'acquisizione ci permette di espandere strategicamente la presenza del nostro gruppo nei settori uomo e pelletteria, arricchendo e diversificando il nostro portafoglio".