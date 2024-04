Freni, 'su investimenti Casse brave a interpretare cambiamento'

Sul versante degli investimenti, le Casse previdenziali private "sono state brave ad interpretare il cambiamento", visto che si è passati da una fase, quella di un trentennio or sono, nella quale le operazioni finanziarie erano prevalentemente immobiliari ad una in cui ci si è "spostati maggiormente su quelle mobiliari, che hanno anche migliori rendimenti" del 'mattone'. A dirlo il sottosegretario all'Economia Federico Freni nel videomessaggio inviato oggi al Forum della Cassa dottori commercialisti (Cdc), in corso a Roma, sottolineando come "il futuro" sia "nell'equity".