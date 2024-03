Fitto, 'nessun progetto Pnrr è stato definanziato'

I rischi di progetti definanziati "si sarebbero tutti realizzati se non avessimo revisionato il Pnrr", invece la revisione ha "garantito la copertura finanziaria". In particolare nell'articolo 1 dell'ultimo dl Pnrr ci sono "le coperture per tutti i progetti spostati e non depotenziati, tutti compresi e nessuno escluso": lo ha detto il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, al question time alla Camera. Nella relazione semestrale alle Camere "verificheremo le ragioni per cui i progetti sono stati inopportunamente inseriti nel Pnrr ed opportunamente spostati" con la revisione, ha spiegato Fitto. Il ministro ha poi rinviato alla dichiarazione del presidente Anci, Decaro, che qualche giorno fa aveva espresso la soddisfazione dei Comuni per il decreto Pnrr che recepiva tutte le richieste assicurando che nessun cantiere si fermerà. "Se i Comuni esprimono questo, c'è poco da aggiungere", ha concluso Fitto.