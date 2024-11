Fiorelli (Fortidia),50 acquisizioni in 5 anni e cresciamo ancora

Il 2024 fa da spartiacque nella storia di Mailboxes etc che da oggi si chiama Fortidia e per crescere guarda anche a nuove possibili acquisizioni. Nel 2024 "dovremmo chiudere tra il 4 e il 6% di crescita dei ricavi e tra il 12 e il 13% di crescita dell'ebitda" prevede, in un'intervista all'ANSA, il presidente Paolo Fiorelli ricordando che "gli ultimi 5 anni sono stati anni di intensa crescita, geografica, di numero di punti vendita, della proposta di business" culminati nel 2021 con l'acquisizione del motore e-commerce Presta Shop. "Abbiamo fatto una cinquantina di acquisizioni negli ultimi 5-6 anni e nei prossimi cinque dobbiamo continuare a crescere: saremo presenti in Argentina con un licenziatario e stiamo guardando a qualche acquisizione in mondi a noi vicini". "Cresciamo in media di circa 100-150 nuovi punti vendita in territori esistenti all'anno e poi ovviamente guardiamo all'esterno per esaminare le opportunità" aggiunge. Il gruppo continua a puntare sullo sviluppo dell'ecommerce, dove l'operazione più significativa resta per ora Prestashop. "Volevamo unire un'offerta tipicamente fisica con un'offerta digitale: l'altra grande direttrice dell'acquisizione era pensare all'e-commerce come una modalità per consolidare e completare la nostra offerta ai privati" spiega Fiorelli. L'e-commerce "è un settore destinato a forte crescita e continuiamo a investirci".